Vetos entre influencers: Oriana dejó de ir a su peluquería de confianza porque también atendían a Ylenia

Ella la llama “Cholenia”. La tensión entre Oriana Marzoli e Ylenia Padilla es pública, de hecho, cuando se la mencionan, Ylenia pide que no le hablen de sus “sucedáneos” porque solo ella es la “original” y Oriana se la devuleve cambiándole el nombre por un ‘apodo’: “Cholenia”.

De hecho, a Oriana le ha pasado lo mismo con Ylenia: “No me gusta que la persona que me toca la cabeza trate a la otra persona, a mí me produce rechazo, es una cuestión de energías y yo la entiendo”.