Ortega Cano señaló a Antonio David en el tribunal de La Rota: "Nos dijo que no conocíamos su otro yo"

"Una de las consecuencias de la llamada de José Antonio tan desafortunada atacando a su sobrina Rocío Carrasco fue que a Rocío le entró el ataque de ponerse a buscar para ver si encontraba las testificales. Hay todavía material de los contenedores que aún no se ha podido desclasificar, porque Rocío Jurado guardaba todo. En un baúl que pone 'Niña' aparecen los 48 folios. No la sentencia, si no lo que contaron todos sus familiares que se presentaron a declarar", contaba Carlota.