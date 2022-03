Ana María Aldón no puede más. Lo que quiere es divertirse y pasarlo bien con su marido. A sus 44 años, la colaboradora de 'Viva la vida' revelaba que no quiere seguir encerrada en casa, cosa que Gloria Camila dice entender.

'Sálvame' pilló a Ortega Cano y quiso preguntarle sobre qué pensaba de la rutina que ya no soporta Ana María Aldón. El torero no quiso responder a Kike Calleja pero se cogió un enfado que no pudo ni tuvo ganas de ocultar. "¡Yo paso de todo ya! ¡Dejadme tranquilo! ¡Idos a otro sitio ya!", expresó dando un portazo mientras se metía en un coche.