Gloria Camila sobre la supuesta crisis entre su padre y Ana María Aldón: "No es nuestra mejor etapa"

En 'Viva la vida', Ana María Aldón respondió a los rumores de crisis con su marido y reconoció que a veces sentía que no se le daba su sitio. "Yo entiendo que él quiera mucho a Rocío Jurado, pero ella lamentablemente es una persona que ya no está aquí y yo sí que estoy, y merezco la pena, yo también tengo cosas buenas", dijo visiblemente afectada la ex superviviente.