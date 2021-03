"Quería decirle a Jorge Javier que ¿qué motivos tiene a lo largo del tiempo que nos conocemos para tratarme a mí de esa manera? Para ponerme como un trapo, de mala manera como un maricón . Son cosas que se salen de lo normal. (...) Las veces que hemos hablado en persona me ha tratado como es normal, pienso que en las cámaras me deben tratar igual", ha dicho, muy enfadado.

Luego ha podido hablar directamente con Jorge Javier Vázquez a través del teléfono. "De salud estoy regular, pero estoy muy herido porque siempre que hablas de José Ortega Cano siempre estás poniéndome como si soy un maricón", le ha increpado. El presentador le ha dicho que no ha entendido bien sus palabras: con su comentario, en realidad se refería a todo lo contrario, que las declaraciones de Rocío Carrasco son de algo que nunca se ha dicho sobre el torero y que nada tiene que ver con su orientación sexual. "He dicho que lo que habla Rocío Carrasco no tiene nada que ver con eso. Que es una vivencia que ella ha tenido contigo”, ha aclarado.