La razón por la que Rocío Carrasco hace el documental

El colaborador de ‘Sálvame’ asegura que no van a conmoverle los testimonios de Rocío Carrasco, ni aunque la vea muy desesperada: “Una persona que intenta meterte en prisión con la peor etiqueta que se le puede poner a un hombre, que es ser un maltratador, que te anula profesional y personalmente…”. En cambio, no tiene tan claro que el documental no le remueva algo por dentro a su hija, Rocío Flores, porque como ha demostrado en varias ocasiones, “la quiere”.