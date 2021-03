Antonio David Flores ha mantenido una conversación con el presentador de ‘Sálvame’ y le ha preguntado por qué siempre ha estado del lado de su exmujer. Además, le ha recordado una conversación privada que tuvieron hace mucho tiempo en el camerino de Jorge. El presentador ha negado ser amigo de Rocío y de su marido, Fidel Albiac, por lo que su posicionamiento no tiene nada que ver con eso. “Nunca lo has necesitado porque siempre has tenido la opinión de ella en boca de sus amigas”, le ha respondido Antonio David. El presentador lo ha negado de forma rotunda: “No he hablado con las Campos de Rocío Carrasco, no vayas por ahí”.