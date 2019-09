La inesperada confesión de Patricia Ledesma: desvela a Kiko Hernández que no tiene relación con su madre, Encarni Manfredi

Pero la polémica ha llegado, esta vez, entre madre e hija. Patricia se declaraba horrorizada con lo que su madre estaba haciendo, no entiende por qué "hurga" en la herida y decía que por cosas como esta no la soporta. Según Patricia, llevan "años" sin relación pero Encarni lo negaba y decía de su hija: "Lo que ella diga va a misa".

Patricia estaba ofendida por una broma de su madre, que decía haber tenido siempre mala suerte con sus yernos. Se refería a la polémica con Kiko Hernández pero Patricia ha visto un dardo hacia su marido: “No hay ningún tipo de relación, no se puede tapar el sol con un dedo, no pasa nada, no hay que mentir ni maquilar nada”. Patricia no ha querido hablar de los motivos pero sí ha dicho que es cosa de hace muchos años: “Yo paso las navidades con la familia que está pendiente de mí, que me cuida cuando estoy enferma…”