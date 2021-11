Pepe Navarro se sienta en el 'Deluxe' para asegurar que no es el padre del hijo de Ivonne Reyes: “Hay dos verdades: la jurídica y la biológica”

Pero ¿Por qué no puede demostrarlo? Porque Pepe Navarro se negó a hacerse una prueba de paternidad cuando así se lo solicitó el juez, con lo que le adjudicó la paternidad sin pruebas genéticas. “Aquí hay dos verdades: una es la jurídica y otra es la biológica científica”, decía Pepe: “Yo no me hice la prueba, un tribunal me adjudicó la paternidad y luego hay una realidad biológica, que ese joven no es mi hijo, el hijo de Ivonne Reyes no lo es de Pepe Navarro”.