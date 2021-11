Pero ¿Tiene Anita la capacidad de vetar a otros? Kiko Matamoros cree que sí, como lo tendría cualquier otra persona que produzca interés ya sea en el anunciante o el promotor del evento: “Se conoce la relación de invitados y tú dices me parece bien, pero si va ‘fulano’, conmigo no contéis”.

Por eso, Belén Esteban le aconsejaba a Kiko que pensara en frío y diera un paso para reconciliarse con su hija, algo que el colaborador tiene claro que no va a hacer: “Yo no tengo una guerra con mi hija porque la haya elegido yo”.

Eso sí, tiene claro qué no va a hacer para conseguirlo: “No voy a ponerme de rodillas, mi hija es mayor de edad y sabe cómo gestionar su relación conmigo o no”. De hecho, parece saber cosas que desconocemos: “A mí me llega lo que me llega y mi conocimiento me da para concluir que no debo llamarla”.