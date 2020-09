El drama de Pepitator tras haber superado el coronavirus: "Estuve a punto de morir"

"He ido al hospital otras cinco o seis veces más. Por las noches estaba en mi casa vestida con un folio que decía 112 porque no podía hablar. Ahora no puedo dormir tumbada, tengo que hacerlo sentada", ha revelado. Además, Pepitator ahora afirma que sufre pérdidas de cabello, que ha perdido 10 kilos, que tiene hongos en la boca y que le cuesta tragar .

Pero una de las cosas que más le ha costado es asumir esta batalla viviendo sola. "Me he sentido sola. Muchísimo. He tenido mucho miedo. Me estaba muriendo sola. No podía respirar, me ahogaba. No podía hablar y nadie me ayudaba", relataba ante el asombro de los colaboradores.