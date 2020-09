Benji Aparicio, novio de Laura Matamoros, habla de la agresión a un chico en plena calle: "No pude aguantar"

Ahora es Benji quien se ha pronunciado sobre la polémica. Lo ha hecho para la revista 'Semana' confesando que no se pudo "aguantar" ante las faltas de respeto. "No pude aguantar (...) Hay mil maneras de expresar algo si no te gusta. Pones una reclamación o lo que sea, pero hay que tener educación. Este personaje sobrepasó mi paciencia", ha dicho. Aún con todo, el novio de Laura Matamoros no se plantea, de momento, demandarles.