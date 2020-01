El pique de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban: "Yo cuando tiro la piedra la tiro, pero no me escondo nada"

Mientras los colaboradores debatían acerca del paso de Chelo García Cortés en 'Supervivientes' y sus criticas hacia Mila Ximénez, Belén Esteban salía en su defensa porque no le parecía justo el machaque que sus compañeros le estaban haciendo a la colaboradora. En ese momento, una voz desde la oscuridad del plató mandaba callar a Belén. Esa voz era de Jorge Javier, quien todavía no había entrado a plató a presentar el programa, y que ha provocado un enfrentamiento contra la princesa del pueblo.

Con un refrán equivocado, Jorge le ha echado en cara a Belén su actitud con Mila: "Tiras la mano y escondes la piedra". Ante esta acusación, la colaboradora no ha podido callarse: "Yo cuando tiro la piedra la tiro, pero no me escondo nada". Jorge, en un tono mucho más bromista, ha encendido aún más la mecha: "Yo estoy esperando mis vídeos", haciendo referencia a las críticas vertidas sobre su compañera durante su edición de 'GH VIP'. "No mencionemos mi concurso que luego me llaman pesada, pero la gente sabe qué dijiste. No quiero hablar más de este tema", ha dicho Belén, zanjando así el conflicto.