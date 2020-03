Las primeras palabras de Belén Esteban, tras el desahucio a Toño Sanchís: "He hecho lo que tenía que hacer"

Lo que todo el mundo quería saber era cómo está la casa: "Yo no he ido, he mandado a gente de mis abogados, a uno de mis gestores, he tenido firmar un poder…", ha contado, y ha añadido, "la casa no la he visto pero no está bien", pero esto le da igual a la colaboradora, "no pasa nada, la casa se limpia, se arregla, no pasa nada…".