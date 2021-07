Una joven de Cádiz asegura haberse "enrollado" con el torero

Canales afirma que quedó con Miriam pero niega haber tenido nada con ella

El tertuliano intercambio cariñosos mensajes con Miriam

Parece que Antonio Canales Rivera no ha escarmentando tras la polémica que protagonizó junto a Cynthia Martínez. A la redacción de ‘Sálvame’ ha llegado el testimonio de Miriam, una joven de Cádiz con la que el torero se habría puesto en contacto a través de Instagram. “Me comentó que le había salido mi perfil en sugerencias. Nunca pensé que tuviera pareja. Él es muy listo”, asegura.

“En ningún momento se esconde. La primera vez que quedé con él fue a las 6 de la tarde en el paseo marítimo de Cádiz. Más tarde me dijo que tenía pareja y en mayo volvimos a quedar. Nos enrollamos. Decidí no volver a quedar con él porque no me interesa una persona así. No lo veo mala persona pero como pareja yo no lo quisiera. La última vez que hablé con él fue cuando falleció su tío. Le di el pésame y me dio las gracias por acordarme”.

Canales asegura que ha quedado con Miriam pero que no ha tenido nada con ella. "No considero que haya tenido desliz ninguno. Hay una cosa muy importante que dice, que no me escondo para nada. Es que yo no me tengo que esconderme para nada. Quedé un día con ella. Es amiga de la pareja de un íntimo amigo mío. En alguna ocasión me llamarón para ir a cenar juntos y yo le dije por activa y por pasiva que yo tenía pareja", explica el colaborador.

Sin embargo, no toda la información había salido a la palestra. Jorge ha dado paso a unos mensajes muy cariñosos que Canales habría intercambiado con Miriam.