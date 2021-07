Nuestros colaboradores todavía no se han recuperado del enorme vació que ha dejado la perdida de Mila Ximénez. " Quiero decir una cosa que nos ha pasado en publicidad muy emocionante ", ha desvelado Kiko Hernández. "Ha venido Agustín un amigo de las mudanzas y nos acaba de traer unos detalles que nos ha dejado Mila Ximénez a Belén y a mí. A mí me ha dejado un cuadro y lo tengo al lado de mi cama. Ya te tengo conmigo otra vez", ha contado emocionado el colaborador.

"A mí el otro día después de la obra me dejaron en el escenario una foto preciosa con ella. Es que no seguimos acordando de ella. Lo raro sería que no. Yo estoy temiendo el verano. Creo que cuando paremos cuando nos toque las vacaciones el cuerpo nos va a avisar. Ahora tenemos la mente ocupad con el trabajo pero cuando paremos y nos enfrentemos a ellos, que creo que nos hemos querido enfrentar, va a ser el verano un poco…" h a reflexionado Jorge Javier.