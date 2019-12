Raquel Bollo explica su monumental enfado con 'Sálvame': "Me gustaría que hubieran pedido permiso a mi hijo"

Raquel Bolló estalló en 'Sálvame' después de que Kike Calleja desvelara que su hijo Manuel Cortés estaba esperando un hijo. La colaboradora ha vuelto al programa para explicar por qué reaccionó así: "Para mí está claro que es una noticia que me hace feliz. No es la misma situación que con mi hija, lleva mucho con su novia, conviviendo con ella, tiene 25 años y su carrera. Me lo dicen y cuando yo me siento mi mente se traslada a unos meses atrás. Lo pasé mal el día de lo de mi hija, pensé: ¿Cómo pueden volver a hacerme lo mismo?", cuenta.