Raquel Bollo se rompe en directo tras escuchar a Kiko Hernández hablar de su hija Alma Cortés: "No es como Chabelita"

Kiko Hernández ha opinado sobre la forma en la que Alma Cortés anunció su embarazo a través de Mtmad: "Me he informado de lo que ha cobrado por anunciarlo en Mtmad, una porquería comparado con si lo hubiera hecho en un Deluxe o un reportaje en una revista. No estamos hablando de una Chabelita que a partir de ahora lo quiere vender todo, está contando una cosa que ella ha vivido en su casa. Lo ha contado en las redes sociales, como hacen todos los jóvenes, eso es imparable.Para mí sigue siendo anónima, lo único que ha hecho ha sido abrir una venta como abren todos los chavales jóvenes, todo el mundo tiene una red social".