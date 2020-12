Rafa ha insistido en que solo fueron unos besos y cuando aún no mantenían una relación seria, pero 'Sálvame' encontraba este lunes a la chica en cuestión y lo niega todo. Laura nos cuenta que no eran novios, pero sí se estaban conociendo. Sucedió en 2015, se vieron durante "todo" el verano y hasta conoció a parte de su familia. Es más, estuvieron viendo pisos para irse a Madrid. Rafa Mora insistía en su versión y lo negaba todo una y otra vez. El colaborador se mostraba decepcionado y se despedía de Laura deseándole suerte.

Rafa Mora: "Fui con Santana a un local que inauguraba Laura y había algún familiar suyo"

Laura ha estado en 'Sálvame' y ha dado más datos de su versión sobre la relación que mantuvo con Rafa Mora: "Si el me nombra tengo derecho a hablar y tengo derecho a contar mi verdad. La historia es la que ya he contamos. Nos conocimos cuando yo trabajaba en la discoteca y el estuvo asistiendo algunas veces. Es mentira que mi relación fuesen cuatro besos y no he manipulado la fotografía". Además, Laura ha confirmado que ha tenido relaciones sexuales completas con Rafa Mora en su casa, asegurando que la última vez que se vieron fue en octubre del año 2015, cuando llevaba ya tres meses con Macarena.