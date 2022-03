Ana María Aldón y José Ortega Cano no atraviesan su mejor momento

La ex superviviente habló de su relación con el torero en 'Viva la vida'

El programa ha preguntado a Ortega Cano por la supuesta crisis

Ana María Aldón y José Ortega Cano no están pasando por su mejor momento. La exconcursante de 'Supervivientes' hizo una serie de polémicas declaraciones que dejaban entrever que las cosas no iban del todo bien entre ella y el ex torero.

"Yo quiero salir, entrar, viajar, ir a cenar, ir a la feria...No quiero caer otra vez en una depresión, me niego a pasar otra vez por eso, por ese motivo necesito vivir. Yo entiendo que él quiera mucho a Rocío Jurado, pero ella lamentablemente es una persona que ya no está aquí y yo sí que estoy, y merezco la pena, yo también tengo cosas buenas", explicaba apenada.

Días después, Ana María contó que estás palabras no habían provocado nada en su marido. "Cuando llego a casa no pasa nada, Ortega no me dice nada, absolutamente nada. Yo esperaba una reacción, pero no ha habido respuesta. Hemos hablado de todo, pero de eso no", desvelaba en 'Viva la vida'.

"Yo no considero que haya hecho público un tema privado ni algo que se deba quedar en casa. Lo que hablé ha sido consecuencia de sus propias palabras hacia Rocío Jurado, que dice siempre que él está muy enamorado de ella y la echa de menos. Eso lo ha hecho público él, no lo he sacado a la luz yo. Mi marido es muy buena persona, yo nunca le haría daño ni tengo la intención. A él no le puede venir grande lo que cuento porque nos conocemos y porque es la verdad", se defendía.