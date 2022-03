Ana María Aldón reacciona a los rumores de separación con Ortega Cano y responde a Gloria Camila y Rocío Flores

Ana María Aldón responde a todos: ¿Se va a separar de Ortega Cano?

La mujer de Ortega Cano se planta y habla claro sobre los rumores de crisis en su matrimonio.

Ana María Aldón responde a Gloria Camila y Rocío Flores por hablar de ella.

Desde que la semana pasada Ana María Aldón manifestara públicamente en 'Viva la vida' que deseaba que en su familia 'se le diera su sitio', las reacciones no se hicieron esperar. A lo largo de la semana, muchos se han pronunciado y han hablado de la situación sentimental que mantiene nuestra colaboradora con su marido, José Ortega Cano. ¿Es cierto que están mal y se van a separar? Ana María responde.

La respuesta de Ana María Aldón: ¿se va a separar de Ortega Cano?

"Estoy, que no es poco", responde Ana María cuando Emma García le pregunta por cómo se encuentra. La presentadora resume todo lo que ha desatado sus palabras el fin de semana pasado y Aldón toma la palabra: "Yo no sé en qué idioma hablo, lo mismo tengo que patentar algún idioma, o lo mismo no tengo que hablar...". Cuenta que cuando llegó a saca el sábado pasado, no tuvo la respuesta esperada por parte de su marido.

"Cuando llego a casa no pasa nada, Ortega no me dice nada, absolutamente nada". Emma no le cree e insiste, pero Ana María se reafirma. "¿Eso es bueno o no?", se pregunta la presentadora en voz alta. "Yo esperaba una reacción, pero no ha habido respuesta. Hemos hablado de todo, pero de eso no". Emma García intuye que el torero está enfadado.

"Yo no considero que haya hecho público un tema privado ni algo que se deba quedar en casa. Lo que hablé ha sido consecuencia de sus propias palabras hacia Rocío Jurado, que dice siempre que él está muy enamorado de ella y la echa de menos. Eso lo ha hecho público él, no lo he sacado a la luz yo. Mi marido es muy buena persona, yo nunca le haría daño ni tengo la intención. A él no le puede venir grande lo que cuento porque nos conocemos y porque es la verdad".

Emma García, preocupada por Ana María Aldón: "Tienes un problema"

Emma García ha enfatizado con su compañera y no duda en mostrar su preocupación al ver su estado de ánimo: "No pensaba que estabas tan mal, pensaba que habrías hablado con Ortega Cano, pero me da la sensación que estás tocada y tienes un problema".

El zasca de Ana María a Rocío Flores

Muchos han hablado a lo largo de la semana, pero parece que la opinión que más ha enfadado a la colaboradora es la de Rocío Flores. Así le responde: "Me sorprende que no hable de sus temas y hable de mi matrimonio. Voy a respetar la opinión de todo el mundo y espero que hagan lo mismo conmigo. En mi matrimonio solo caben dos personas, estoy capacitada para gestionarlo". Sus palabras despiertan el aplauso del público.

Ana María Aldón responde a la reacción de Gloria Camila