Una de las chicas con las que Rocío Carrasco vio a Antonio David Flores lo niega: "No le he tocado"

Al parecer, cierto día, Rocío se extrañó de la tardanza de Antonio David, se asomó a la ventana y vio a su chico con Cori: “Los vi en ese punto de la cuesta donde cruza la otra calle y estaban así como muy pegaditos… Ahí me dio como una sensación de ¡Hostia! ¿Qué está pasando? pero yo no me iba a ir a mi casa”.