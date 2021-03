Mª Teresa Campos: "¡Que por fin ha hablado!"

Y otra de las personas que más la conoce y ha estado a su lado siempre, esa es María Teresa Campos, ella conoce muy bien su historia, y tenía que hablar porque, "ya no se podía más", ha asegurado. Además ha revelado lo que le pidió una vez, "el día de Reyes le dije a ella: Rocío quiero pedirte una cosa, yo no quiero morirme sin saber que tú te has defendido". Esto fue lo que Rocío le contestó, "no te preocupes, porque eso no va a pasar". Y así ha sido, "¡que por fin ha hablado!", ha exclamado. Es algo que tenía que hacer y por fin ha sucedido, "es la persona que yo conozco que más ha sufrido en su vida", ha destacado.