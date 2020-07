La indignada intervención de Gloria Mohedano contra su sobrina Rocío Carrasco, íntegra

Gloria Mohedano nunca había intervenido en televisión pero para ella es ya “insoportable” ver a los amigos de su sobrina Rocío Carrasco, decir que si no habla es por no hacer daño a sus hijos: “Me gustaría hacerle una pregunta a todos ¿Hay algo más fuerte que se le pueda hacer a sus hijos que ignorarlos?” Cree que sus hijos no han hecho nada para “merecer” lo que les está pasando y cree que es injusto que tengan que arrastrar esta “cruz”.

La hermana de Rocío Jurado se declara “al límite” y, aunque echa de menos a su sobrina porque la considera una hija más, no entiende su actitud. Además, asegura que no ha pasado “nada gordo” como para generar este conflicto.

Gloria Mohedano niega enfrentamientos económicos

Gloria Mohedano opina sobre Fidel Albiac

Cree que Fidel Albiac ha influido de algún modo en su sobrina, pero no entiende que no anteponga a sus hijos: “Que quiera a Fidel, yo no quiero que no lo quiera pero que quiera a sus hijos y que les atienda”.