Gloria Mohedano, al límite, lanza un reproche a su sobrina Rocío Carrasco: “¿Hay algo más fuerte que le pueda hacer a sus hijos que ignorarlos?”

Nunca la hemos escuchado hablando en ‘Sálvame', hasta ahora. Gloria Mohedano, hermana de Rocío Jurado y por tanto tía de Rocío Carrasco, está harta y ha decidido romper su silencio: “Es insoportable para mí escuchar a los amigos de mi sobrina, porque soy su tía aunque no se note por su parte, pero sigo siendo su tía y es muy fuerte oír decir que no habla porque no quiere hacer daño a sus hijos”.