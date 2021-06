El "shock" inicial de Rocío Flores

En exclusiva, ‘Sálvame’ mostró la reacción de Rocío Flores, que confesaba que no se lo esperaba y que estaba “en shock”. “¿Pero que mi madre está haciendo un documental?”, se preguntaba y es que la noticia le pillaba “descolocadísima”: “Cada uno es libre de opinar y decir lo que sea, yo voy a seguir en mi línea, soy responsable de lo que digo yo, no de lo que digan los demás”.

¿Quiso Rocío Flores tender puentes con su madre?

La empatía de Rocío Flores con su madre era “inexistente”

El silencio de Rocío Flores en ‘El programa de Ana Rosa’

Los audios de Rocío Flores

La insólita respuesta de Rocío Flores a su madre: “¡¡Lamamos!!”

Rocío acabó por responder a su madre y lo hizo justo antes de que Rocío Carrasco se sentara en directo para sufrir la agresión que recibió por parte de su hija y por la que fue condenada: "Mamá, ayer te llamé dos veces, a tus hijos no te los ha arrancado nadie: ¡Llámanos, no puedo más!".

“A mi padre le he dicho lo que le tenía que decir”

Es más, acotó que también ha hablado con su padre cuando lo ha creído oportuno y cuando tenía algo que decirle: "Le he dicho lo que tenía que decir, ni más ni menos, cosas que veo que no me gustan, sentarme sobre las cosas que no me han parecido bien".