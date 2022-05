Se palpa la tensión en la ‘SFW’: Laura Fa molesta por las críticas de la estilista Paloma González

A pesar de no haber desfilado con los diseños de Ágatha Ruiz de la Prada, Laura Fa recibe duras críticas en la ‘Sálvame Fashion Week' . La estilista Paloma González Durántez no ha dudado en decir que “en el anterior desfile ha sido un desastre” .

Desde el ‘Backstage’ Laura Fa responde a la estilista “a lo mejor le gusto más así, en albornoz”. La colaboradora explica que le gusta que sea tan valiente “que al final opte por decir es peor alguien cuando no esté ahí” .

Laura Fa recrimina a la estilista que “podría haber dicho que lo ha hecho mal cuando ha desfilado, es mucho más fácil, así, que criticar a las que están desfilando”. Pero Paloma González no lo puede evitar y suelta el dardo final: “Lo has hecho tan mal que se me ha quedado en la memoria”