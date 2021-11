Se trata de unas declaraciones que Villar realizó en '8Maníacs' el 31 de octubre. En su opinión habría que revistar la "tendencia" de que una madre vayan a un plató "a dirimir sus problemas" cuando tienen hijos en común: "Yo creo que en esto la Fiscalía tiene que intervenir. O sea, Belén Esteban y quien sea no puede ir al plató a decir: "Mi hija o el padre de mi hija no sé qué, porque estás perjudicando a tu hija haciendo esto en público".

En el programa en el que coincidió con Belén, Samanta apuntó que Antonio David Flores no podía salir en televisión diciendo que la madre no cuidaba de su hijo porque eso perjudicará a los niños. Además, confesaba que abordó este tema con Belén en un plató durante una pausa publicitaria: “Belén dijo ¡Sí hombre! ¿Y yo no puedo venir a rajar del padre de mi hija?; y pensé ‘pues no, no lo puedes hacer”.