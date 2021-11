Belén Esteban se va llorando del plató de 'Sálvame' tras los zascas a Samanta Villar

A Belén Esteban no le ha hecho falta más que escuchar este avance para explotar: “Está mintiendo porque yo no le dije nada”. La colaboradora de ‘Sálvame’ reconoce que la periodista lleva razón en ciertas cosas, pero recordaba que cuando su familia le pidió que dejara de hablar, lo hizo: "A mí me dijeron 'para', y paré".

Harta, la colaboradora ha decidido responder a los ataques con un zasca: “Yo no he vendido la prueba del predictor ni he parido y que lo vean todas las cámaras de España”, decía a la periodista. Además, ha aprovechado para recordarle algo: "A mí no me han echado de ningún sitio, si me han echado ha sido de este plató y luego he vuelto".