Sandra Bruman era íntima amiga de Chayo Mohedando

Empezó a hablar con uno de los hijos de Rosa Benito, pero no duró mucho

Sandra cree que Chayo se interpuso entre ellos

Sandra Bruman vino a ‘Sálvame’ a hablar de Rosa Benito y cómo se enviaba mensajes para poner celoso a Amador Mohedano, pero acabó relatando un episodio de su vida que ha sido secreto hasta hoy.

Bruman estaba tonteando con un hijo de Rosa Benito, pero de repente él dejó de responderla. Al parecer, Chayo Mohedano le comentó algo que hizo que cortase el contacto.

La traición de Chayo Mohedano a Sandra Bruman

La invitada se tumbó en el diván para contar su historia, algo que nunca había revelado en público y que le hizo emocionarse. “Siempre he tenido una coraza, no he querido hablar de esto. Pero que sea lo que tenga que ser, creo que me va a venir bien”, comenzó contando.

“Yo nací en un cuerpo equivocado”, se sinceró Sandra Bruman. Esto le hizo ponerse una coraza y buscarse la vida ella sola, porque no se atrevía a contarlo. “Tardé mucho en decírselo a mi familia”, confesó.

Todo esto sí que se lo contó a Chayo, a la que consideraba como una hermana. Esa relación llevó a que conociera a uno de los hijos de Rosa Benito y que empezaran a hablar. “Notas que hay ilusión por las dos partes. De repente un día noto que él deja de contestarme, está muy frío y yo no soy tonta”, dijo Sandra. Tenía claro que la razón era que Chayo le había hablado de su identidad sexual: “Él me dijo que con una persona así no podría estar”.

A pesar de todo, Sandra nunca habló de ese tema con Chayo Mohedano y siguieron adelante con su amistad. Pero un día que la invitada de ‘Sálvame’ iba al ‘Deluxe’, Rosa Benito se metió por medio y amenazó con denunciarla si lo contaba, según relató Sandra Bruman.

La primera entrevista de Sandra Bruman en 'Sábado Deluxe'

Sandra Bruman se sentó por primera vez en el plató de ‘Sábado Deluxe’ en el año 2015 y lo hizo para hablar de la relación de amistad que tenía con Rosa Benito. Una entrevista en la que Kiko Hernández desveló un bombazo que ella misma se encargó de negar.