El tierno reencuentro de Rocío Flores y Rocío Carrasco

En su llamada al programa de María Teresa Campos en el año 2000, Rocío Carrasco habló de la explicación que le dio a su hija sobre su accidente: “Le dije que había estado haciendo una película de momias y que se me había caído una encima. Ella me dijo que le iba a pegar un guantazo a la momia”, declaró la hija de La más grande.

“La niña me vio que yo me había rapado el pelo para no tener riesgo de infección, que no estaba del todo contenta y me dijo: ‘Mami, estás muy bonita con tu pelo corto”. Una frase de lo más bonita que enterneció a todos los colaboradores del espacio de María Teresa Campos.