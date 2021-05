María Teresa Campos ha concedido una entrevista a la revista 'Lecturas' con motivo de su 80 cumpleaños, en la que no se ha dejado ningún tema en el aire y la cuál ha querido compartir con su hija Terelu Campos , siendo ella misma la encargada de hacer las preguntas a su madre. La mítica periodista ha hablado de sus hijas: "Sois personas decentes y honradas. Me siento orgullosa de las dos, tú eres una profesional estupenda , Carmen se ha integrado muy bien en ese mundo".

La entrevista de María Teresa Campos: habla sobre su relación con sus hijas

El doble de Carmen Borrego habla de la entrevista de María Teresa Campos, en plató

"Carmen, ya es clamoroso, han hecho una portada tu madre Teresa y tu hermana Terelu y tú, curiosamente, no sales", así Jorge Javier se dirigía a un Josep Ferré caracterizado de Carmen Borrego, que contestaba: "Yo no me voy a pronunciar porque si empiezo a hablar de mi madre vamos a acabar mal". Quién recriminaba al presentador la pregunta: "Me tratas como si fuera un perro". Y añadía esto a la pregunta de la entrevista: "Aquí hay intereses, pero en dos semanas yo voy a ser la protagonista".