Sofía Cristo desveló en ‘Secret Story’ que sufrió abusos sexuales cuando tenía cinco años, unos hechos que no sabía ni su madre ni su hermano. Bárbara Rey, que escuchaba a su hija desde el plató del programa, no podía evitar las lágrimas, atónita ante lo que escuchaba: “Mi niña, te quiero con mi alma y mi corazón hija mía”.

¿Cómo está Bárbara Rey tras esta confesión? Ella misma ha publicado en redes sociales que lo está pasando “muy mal” y ha decidido volver a Marbella: “Perdonadme, no voy a hablar de ese tema, el día que yo hable con mi hija tranquilamente”. Los periodistas querían saber si ya había podido asimilarlo y ella negaba: “Creo que eso lo voy a llevar siempre dentro”.

“Bárbara está destrozada”, decía Jenny Llada en ‘Sálvame’, gran amiga de Bárbara: “No da crédito calculando fechas o días”. Y es que no sabe de quién se trata porque no han tenido un amigo tan cercano que fuera a casa: “No sabe quién es, no tiene ni idea”.