Sofía Cristo se abre como nunca en 'La línea secreta de la vida': "Con cinco años sufrí abusos sexuales"

Sofía Cristo ha sido la primera concursante en enfrentarse a 'La línea secreta de la vida' en 'Secret Story'. Acompañada de una pizarra, la Dj podía sincerarse así con la audiencia contando los episodios más destacables de su vida. Pero Sofía ha ido más allá y ha revelado un secreto que ha guardado durante todos estos años. Algo que ni la propia Bárbara Rey, su madre, sabía y que ha dejado a la 'vedette' y a todos sobrecogidos.

Ante la confesión de Sofía Cristo, Carlos Sobera incluso ha tomado la palabra, fuera de cualquier guion, para destacar lo que la concursante de 'Secret Story' ha logrado con su testimonio. "Lo que estás contando es muy grave. Es una cosa que hay que denunciar porque destroza vidas. Esto no estaba preparado. No era un secreto con el que vinieras a jugar. 'La casa de los secretos' no va de eso. Lo único que podemos hacer es agradecerte este ejercicio de sinceridad y honestidad como has hecho. Si alguno tiene la tentación de pensar que estamos haciendo mercado, quiero decirles como persona, que es algo que agradezco a Sofía porque creo que lo que hace es hacer bien a tal cantidad de gente que sufre abusos que esta lección de vida tenemos que aprenderla para siempre", sentenciaba Carlos Sobera.

Sofía Cristo revela que sufrió abusos sexuales en la infancia

Sofía Cristo ya estaba emocionando a todos con el relato sobre su infancia, donde habló con detalle sobre "los malos tratos" que había presenciado de su padre, Ángel Cristo, hacia su madre, Bárbara Rey.

"Mis recuerdos empiezan a los cinco años y la verdad es que lo que recuerdo es tener mucho miedo. Los malos tratos de mi padre. Tenía adoración por mi padre pero solo tengo capítulos de él de malos tratos a mi madre. De tener miedo a mi padre porque pensábamos que iba a matar a mi madre. Así que para mí es una liberación que a los seis años se separen", explicó.

"Que me perdona mi padre porque necesitaba contarlo. No es todo color de rosa. Cuando le dan la custodia a mi madre, mi padre se lleva los muebles de la casa y me acuerdo que le decía que por qué se lleva las cosas y nos dejó sin nada. Teníamos una mansión pero dormíamos mi madre, mi hermano y yo en un colchón. No había nada más", contó también entre otros fuertes episodios.

Momentos después, Sofía Cristo sabía que lo que venía a continuación iba a ser muy duro de contar. La concursante se tiró al suelo totalmente rota. "Pasó una cosa...", decía casi sin aire. Cuando recuperó el aliento, Sofía Cristo reveló el suceso más duro de su vida.

"Un día una persona, no puedo decir quien ni lo puedo decir nunca, perdona mamá. Con cinco años sufro abusos sexuales de esa persona. Pero no entendía qué era eso hasta que no me relacioné. Lo saben tres amigos míos y lo sabe mi terapeuta. No era consciente de que eso me podía llegar a afectar hasta que he sido más mayor y he visto cómo me relacionaba con personas. Nunca se lo he contado a mi madre ni a mi hermano porque es una persona muy allegada a nosotros. Nunca he querido contarlo", confesó.

En el plató, Bárbara Rey se derrumbaba por completo. "Mi niña, mi niña, mi niña", no podía dejar de repetir. Carlos Sobera tuvo que parar el relato de Sofía para consolar a la madre de la concursante.

"Lo siento mucho, no tenía que haberlo dicho. Pero necesitaba decirlo. Mamá, lo siento. Yo ahora estoy bien pero es normal que esto me remueva. Juro que soy la persona más feliz del mundo ahora", le dijo Sofía a su madre al producirse una breve conversación entre ellas. "Lo siento, no me di cuenta. ¿Por qué no me dijiste nada? Te quiero, te quiero, perdóname", respondía Bárbara.