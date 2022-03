Anabel ha dejado claro todo lo que piensa y ha hecho una defensa férrea de su tía y eso le ha llevado a tener un tenso momento con María Patiño. "Quería decir que como persona que me dedico a la información no me siento responsable de que la sociedad eleve como héroes a los deportistas que cometen delitos fiscales y que miren para otro lado y si hay alguien que ha hecho a Isabel Pantoja son sus propios hijos, hay un antes y un después con las declaraciones de Kiko Rivera y me consta que Isabel Pantoja no tiene relación con sus hijos porque no quiere que se sienten a contar lo que hablan con ella".