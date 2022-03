Amador Mohedano, casi en el primer aniversario de esta docuserie, se sentaba este fin de semana en el 'Deluxe' para hablar de todo lo que ha pasado y lo que más le ha dolido de todo: "Las cosas que se han dicho me parecen una barbaridad. Ha sido muy dura, ¿tu te crees que puede decir alimaña a una familia que le ha criado entre algodones? No nos lo merecemos, creo que ha ido a hacerle daño a la familia". El hermano de Rocío Jurado afirma que la cantante no estaría de acuerdo con lo que está haciendo su hija: "Para nada, pongo la mano en el fuego".

Terelu Campos ha podido ver las imágenes de las declaraciones de Amador y no ha dudado un momento en contestarle, muy contundente, desde el plató: "¿Anulada porque quería ella? ¿Te has planteado que esa frase que dijiste es bastante desafortunada? Saben perfectamente por qué". A lo que ha querido añadir: "Cuando he visto a Rocío Carrasco he sentido lo que sentí hace un año". Y desvela cómo vivió todo esto y el por qué de estos sentimientos.