Amador Mohedano da la cara para defender a su hermana Gloria y tirar por tierra a su sobrina, Rocío Carrasco

Amador Mohedano responde a su sobrina, Rocío Carrasco.

El tío de Rocío Carrasco defiende a su hermana, Gloria Mohedano.

Sigue en directo TELECINCO.

Tras meses de silencio, Amador Mohedano visita el 'Deluxe', para dar respuesta a todas las "barbaridades" que, según él, Rocío Carrasco ha dicho de él y de su familia. La hija de Rocío Jurado llegó a calificar a Amador y a Gloria Mohedano como "alimañas" en 'Montealto' y a su tío eso le ha dolido: "Alimañas es una palabra muy guarra y muy fea, no nos lo merecemos".

Amador Mohedano defiende a su hermana Gloria

Amador está dolido por todo lo que dice que ha sufrido su hermana Gloria y él ha sufrido por ella: "Me pareció muy injusto el ataque hacia ella. La he visto mal, le duele que esta mujer (su sobrina) diga estas cosas. Por mucho que le quiera buscar el motivo, no lo hay". Confiesa que su hermana ha llorado porque no entendía qué estaba pasando. "Hacer esa docuserie es hacerle daño a la familia.

¿Quiere Gloria hablar con su sobrina para solucionar las cosas? Amador responde: "No es el momento, es un momento complicado. Ella ve las cosas desde un punto de vista, más recta. No tiene un carácter amargo (como dijo Rocío), es súper simpática. Siempre lo que ha hecho es ayudarnos, estar con nosotros cuando tenía que estar". Con estas declaraciones, Amador pretende tirar por tierra todas las palabras que ha pronunciado su sobrina durante estos meses.

El ataque de Amador Mohedano a Rocío Carrasco

Amador no solo niega todo lo que Rocío Carrasco dice de la familia, sino que no duda en atacarla: "¿Nosotros qué hemos hecho? Nos hemos matado a trabajar por tu madre. ¿Y esa no ha hecho sufrir a su madre? Ja. Es una niña que se ha criado entre algodones, luego decide irse a Argentona... ¿Cuándo ha ido ella a un homenaje de su madre?"