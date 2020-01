Terelu Campos bromea con la idea de que su madre está buscando novio: "¡La madre que la parió! No escarmienta"

'Sálvame' ha podido hablar con Terelu Campos en exclusiva tras la entrevista que ha dado María Teresa Campos para la revista '¡HOLA!': "Me parecería raro escuchar a mi madre hablar de mis relaciones, por ello creo que hay cosas que pertenecen a la intimidad de cada uno". A pesar de que no están pasando por un buen momento, Terelu no pierde la sonrisa ni en buen humor y al enterarse de que su madre está buscando un "buen" novio, ha dicho: "¡La madre que la parió! No escarmienta... con lo bien que se está sola. Pero vamos, por pedir… No creo que vaya por eso porque parte de lo que dice en la entrevista es que Edmundo ha sido bueno con ella. Ya sabéis que es muy vacilona".