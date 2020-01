Mª Teresa Campos, muy clara con Edmundo Arrocet: "No pienso llorar más, si me encontráis un novio nuevo, me lo mandáis"

"No me atosiguéis", le pedía Teresa Campos a Sergi Ferré, evidentemente molesta. El reportero de 'Sálvame' le preguntaba por la exclusiva en la que habla de su ruptura con Edmundo Arrocet y la presentadora decía estar "harta".

Unas horas después, Teresa se ha disculpado en directo. Daba las gracias, explicaba que está “agobiada” y optaba por bromear con el programa: “Si me encontráis un novio nuevo, me lo mandáis”.

Además, ha querido aprovechar la oportunidad para dejar algo claro: “Otra cosa, no pienso llorar más. Ya no lloro”. Sin embargo, parece que Edmundo cuenta que aún quiere a Teresa, así se lo ha transmitido Gustavo González a la presentadora y ella, quitándose el pinganillo, se despedía diciendo: “Yo también le quiero pero yo no soy la que me he ido, adiós”.