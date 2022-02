Terelu Campos, tras ver la reacción de Isa Pantoja ante las devastadoras declaraciones de su hermano, Kiko Rivera, se ha mostrado de su lado: “¿Cómo se puede encontrar una mujer que recibe esa clase de ho***** de su hermano?” Además, recordaba a Kiko Rivera que a su edad no vale hablar y luego pedir disculpas, sobre todo, porque tras ver las declaraciones impresas en la revista ‘Lecturas’, se sintió orgulloso.

La presentadora siempre ha advertido cierta frialdad con Isa Pantoja pero esta vez es diferente. Kiko Rivera ha cargado contra su hermana en una revista asegurando que no la considera de su familia y narrando un episodio en el que asegura que le dio “un tortazo” cuando se la encontró en el baño en un intento de ‘descansar’.

“Kiko Rivera tiene difícil salida”, continuaba diciendo Patiño, que se preguntaba si es real o por las consecuencias que ha tenido: “El perdón ¿Por qué es? ¿Porque lo han castigado no entrando en un reality?”

Terelu recordaba entonces que Kiko Rivera ya no es un niño, sino que tiene casi 40 años y cree que su actitud debería ser otra: “Gema López dijo que Kiko soluciona la vida a tortas y yo estoy de acuerdo. Luego vienen las disculpas… No, uno con 40 años tiene que aprender. Cuando uno hace esas declaraciones y las ve no escribe en Instagram lo orgulloso que está”.