Isa Pantoja, sobre su hermano Kiko: "Me ha pedido perdón, pero es como si no lo hubiese recibido"

Kiko Rivera ha cargado duramente contra su hermana en una revista

"Le pegué cuando quiso cortarse las venas", cuenta

Isa P ha respondido a su hermano en 'Ya son las ocho'

La guerra entre Isa Pantoja y Kiko Rivera se ha recrudecido con las últimas declaraciones de Kiko Rivera una conocida revista. "Le pegué una vez, cuando quiso cortarse las venas. Con mi madre también he vivido cosas así. Me decía: 'No aguanto más. Me voy a quitar la vida", desvelaba el Dj. "No la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. ¡No quiero saber nada de ti!", le decía en un mensaje directo a la colaboradora de 'Ya son las ocho'. "Mi hermana solo me ha llamado cuando ha tenido algún problema", sentenciaba.

En 'Ya son las ocho', Isa P ha hablado sobre las duras palabras de su hermano: "Hoy estoy mucho mejor con más ánimo, centrada en mis obligaciones me he despejado un poquito. No creo que la gente tenga derecho a saber ese tipo de cosas. Pertenecen a la persona que lo hace, en este caso a mí. Independientemente de si es verdad o mentira, lo hace con la intención de humillarme. Me duele porque no es un amigo o un novio, es mi hermano", cuenta apenada.

Isa trata de encontrar el motivo del golpe bajo de su hermano: "Esta mañana he intentado pensar en cosas que he podido hacer para molestarle recientemente porque no entiendo ese ataque tan duro con tanto resentimiento. Por mi parte hay cariño, es mi hermano, no es un desconocido para mí", explica. "Me ha pedido perdón. Peor es como si no lo hubiera recibido. No sé si el perdón es porque se arrepiente de haberlo contado por la presión o por lo que ha hecho. Ese es el perdón que yo me espero, aunque ahora mismo no es lo que yo necesite".

Para la hija de Isabel Pantoja, su hermano ha traspasado todos los límites. "Es la vez que más lejos ha llegado. Yo podría decir muchas cosas para contestarle, pero esto que ha dicho me ha dejado tan mal que no tengo ni ganas de responderle, pero no es por cobardía ni por que no pueda enfrentarme a mi hermano. Me ha anulado un poco esto y no tengo fuerzas", se sincera Isa.