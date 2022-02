Isa Pantoja, más hundida que nunca con Kiko Rivera: "No nos quiere, se cree superior y me tiene odio"

Isa Pantoja acaba entre lágrimas, no entiende los ataques "para hacer daño" de Kiko y confirma que no le ha llamado

"Solo cuando le cierran las puertas de 'Secret Story' y se da cuenta de lo que ha hecho, su perdón no me vale"

Solamente Anabel le ha mandado un mensaje, Isa dice: "Es increíble cómo la gente puede empatizar más conmigo que mi propia familia"

Isa Pantoja aparece en 'El programa de Ana Rosa' más hundida que nunca. La colaboradora reacciona a las durísimas palabras de Kiko Rivera en la exclusiva y acaba entre lágrimas al no entender el "odio" de su hermano.

La hermana de Kiko Rivera confirma que éste "en ningún momento se arrepintió y mucho menos me llamó". Además, si su hermano levantara el teléfono, Isa Pantoja lo tiene claro: "Me hubiese valido que me llamara ayer, pero después..."

"No se ha dado cuenta de que lo ha hecho mal, solo cuando le cierran las puertas de 'Secret Story' y se da cuenta de lo que ha hecho, no sé hasta qué punto serían sinceras sus disculpas", confiesa muy seria Isa.

Isa Pantoja no entiende nada sobre los ataques de Kiko Rivera: "No sé por qué lo cuenta, hay entrevistas que dice y yo le respondo porque me duelen, le puedo rebatir... pero decir esa barbaridad, lo dice para hacerme daño, no me creía que esas fueran palabras de él y contándolas como si nada y con tanto odio".

"Siempre lo he visto con rabia hablando de mí, pero jamás con odio. Además de no quererme y creerse superior a mí, pero este odio tan tremendo y lo de ayer por la mañana qque seguía en sus trece al volver a decir que no se arrepentía...", dice Isa sin dar crédito.

"Mi hijo es pequeño y no se entera de estas cosas, pero tengo que estar bien y que no me afecte, pero es mi hermano...", dice muy tocada ante Joaquín Prat.

Isa Pantoja se hunde y no puede hablar por la tristeza: "No nos quiere, no podemos hacer nada"

La colaboradora confiesa que no ha tenido apoyo de su familia. Nadie le ha llamado y solamente "me ha escrito un mensaje mi prima Anabel, pero con todo esto no he podido hablar con ella, es el único mensaje".

Sin embargo, Isa se rompe definitivamente al hablar de su madre y hermano, acaba llorando y consolada por Joaquín y sus compañeros: "Mi madre se enterará, no le gustará y encima habla de episodios donde se ve una vez más que no nos quiere, no podemos hacer nada contra eso, es duro pero es mi hermano".