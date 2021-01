Jorge Javier Vázquez está preocupado porque ve a Lydia Lozano a flor de piel y ella se derrumba: "No es normal"

La colaboradora le preguntaba si le ve baja a nivel emocional pero él negaba: la ve a flor de piel y ella le daba la razón. “No es normal que llore cada dos por tres”, nos decía Lydia, pero no sabe qué le pasa: “No es miedo, no sé qué es…”

“Lo que te pasa es lo que le pasa a todo el mundo, ese miedo lo tiene mucha gente metido en el cuerpo”, la tranquilizaba el presentador y Lydia nos explicaba que siente ese miedo, solo lo habla en casa con su marido y es que es por él y por su madre por quien más temor siente: “A mí que me caiga lo que sea, mi cabeza no para, por eso no dejo de leer y de ver series”.