Kiko Rivera culpa a su madre de su pasado con las drogas: "Si hubiese estado más atenta, yo no hubiese caído"

Belén esteban defiende a Isabel Pantoja y termina discutiendo con Kiko Matamoros

Kiko Rivera se lanzaba a hacer una viaje con Jesús Calleja en el que, entre otras cosas, ha hablado de su problema con las drogas y cómo ha afectado su relación con Isabel Pantoja en todo esto, algo que por lo que Belén Esteban ha terminado sacando la cara por la cantante desde el plató de 'Sálvame'.

"El que quiere salir de la droga, sale, otros pobres no pueden y acaban como acaban. Pues claro que Isabel Pantoja lo sabría, pero no era la culpable, aquí el responsable de lo que hacía es él", ha dicho Belén Esteban sobre Kiko Rivera y sus palabras y esto se lo ha rectificado Kiko Matamoros: "Es una barbaridad que digas que el que cae en la droga es porque quiere porque no es verdad, influyen infinidad de factores, genéticos, familiares, sociales, medioambientales, vitales...". Lo que ha terminado con la colaboradora saliendo del plató y muy alterada, al igual que su compañero.

Esta tensión entre ambos en plató no ha quedado aquí y no ha sido la única de la tarde. A la vuelta de la publicidad Kiko Matamoros ha entonado que "no se puede dar un discurso contrario a la ciencia" y Belén ha contestado a su compañero: "Y a las experiencias de las personas, que lo sabes todo". Kiko ha explicado que para dar una lanza a favor de Isabel Pantoja "no hay que tirar por tierra al conocimiento", lo que ha terminado haciendo estallar a Belén: "Contigo no se puede, me pregunto qué hace Kiko Matamoros trabajando en Sálvame, tienes la pared de tu casa lleno de títulos y no tienes ni carrera universitaria".

