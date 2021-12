Pepe Navarro carga contra los colaboradores de 'Sálvame': "Sois payasos de la tele y yo un monstruo escénico"

Su primera víctima ha sido Gema López: "Cuando eras una niña yo ya hacía cuarenta y reventaba audiencias . Así que muñecas y muñecos rotos me voy a sentar. Para acabar y que el programa continúe con sus peleas y sus polémicas, diré que yo nunca, cuando digo nunca, he vetado. En todo caso he prohibido, porque vetar es de niñatas ", le ha asegurado.

A continuación, el intérprete se ha despachado a gusto contra Lydia. "Sigamos porque no me gusta perder el ritmo. Lo más importante es la audiencia. ¿ A dónde quieres ir? Yo no me voy a convertir como vosotros. Vosotros sois payasos de la televisión, yo un monstruo escénico. Yo reventaba las audiencias", ha dicho provocando las risas de sus compañeros.