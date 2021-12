Las claves de la posible reconciliación entre Antonio David y Olga Moreno: "Lo que me ha dicho él es que todo sigue igual"

Kiko Matamoros ha empezado el programa asegurando que "no han vuelto" y que tampoco "hay una estrategia detrás" y más bien es por parte de la prensa y de terceros: "No hay deseo de hacer una exclusiva y menos diciendo una mentira" . El colaborador asegura que hay una buena relación, pero "no hay un deseo de recomponer".

Información la que ha dado el colaborador que no ha coincidido con lo que ha escrito en su artículo José de Santiago y que ha confirmado en directo: "He hablado con varias fuentes y me han asegurado que al principio hubo una crisis muy grande, pero después hubo una conversación y por lo que me han contado están en vías de reconciliación y dentro de algunas semanas, seguramente en Navidades, les veremos juntos".