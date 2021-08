Valerio Pino llega completamente derrumbado al plató de ‘Sálvame’ por su trágica situación personal

Valerio Pino ha descubierto que quien creía que era su padre biológico no lo es en realidad

El bailarín ha visto cómo su expareja era condenado en Estados Unidos por “estrangular” a su anterior pareja

Asegura que lleva diez años “sin pisar” un plató en Italia

Valerio Pino ha entrado entre lágrimas al plató de ‘Sálvame’ y es que estaba muy nervioso: “Me cuesta mucho, no me gusta que la gente me vea así. Lo siento”. Se derrumbaba en brazos de Lydia Lozano y nos contaba que lleva diez años sin trabajar, le han estafado con su casa, han condenado a su exnovio por "estrangular" a su anterior pareja y ha descubierto que quien creía que era su padre no lo es en realidad.

El modelo nos contaba que ha sufrido “un palo detrás de otro” a lo largo de los últimos tiempos, una mala racha que empezó cuando, tras regresar a Italia, murió su perra: “Para mí era mi hija, lo más importante de mi vida”.

Ahí empezó su “sufrimiento” que se vio aumentado por otras circunstancias, como la presunta estafa que sufrió en la compra de su casa: “Estamos en juicios, pago mucho más de lo que hubiera debido pagar, me quedo sin dinero y se hace todo más complicado”.

Diez años sin trabajar en televisión

Pero además, asegura que lleva diez años “sin pisar un plató de televisión” y no dudaba sobre cuál es el motivo: “En Italia no lo puedo decir pero aquí sí, si no te acuestas con un director, guionista… no te colocan”.

Su expareja, condenado

A eso se suma lo ocurrido con su expareja, que está “en la cárcel” acusado de matar a su otra expareja: “Me siento un poco culpable por no ayudarle, lo que pasa es que él estaba metido en drogas… en el juicio le preguntaron por qué y él contesto que se drogaban mucho, no era consciente, se le fue la olla, las manos, todo… porque lo estranguló”. Ahora tendrá que cumplir una condena de 20 años.

Descubre que su padre no es quien creía