Valerio Pino, el hombre que enseñó a desfilar a Alba Carrillo en ‘Supermodelo 2007’, no atraviesa su mejor momento profesional ni tampoco personal. Hace tres años que su ex entró en la cárcel, ha perdido recientemente a su perra, le han estafado con su casa y, además, hace poco descubrió que su padre no es su padre.