La madre de la Veneno: "Eso no fue una caída, cuando me digan de verdad lo que pasó, pararé"

La hermana de Veneno asegura que no se ha querido investigar la muerte de su hermana y añade que hasta la familia se opuso a que se le realizara una segunda autopsia, proceso que ella misma se ofreció a pagar: "No había un seguro de vida, era de accidente".

Además, asegura que no va a parar hasta que no se esclarezcan las circunstancias de su muerte: “Eso no era una caída, el cuarto de baño sé cómo era, se puede dar un porrazo pero manos, piernas… cuando me digan la verdad de lo que ha pasado, pararé”.