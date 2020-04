Víctor Sandoval se rompe hablando de su madre: “Se está muriendo”

Víctor nos cuenta que su madre no enfermó, la llevaron al hospital porque había dejado de comer la llevaron al hospital y, al repetirle la prueba, dio positivo: “Me quedé afónico, tuve un shock emocional y no podía salir de casa”.

El colaborador lleva días ausente y ahora, aunque está más tranquilo, nota sensación de asfixia: “Cuando mi hermana me mandó un mensaje diciendo que tenía las pulsaciones más bajas, me entró un ahogo… no son ganas de llorar, es una sensación muy rara, como si me faltara el aire”.